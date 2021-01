Cultura abre período de consulta pública para elaboração de plano municipal

A Secretaria de Cultura promove entre os dias 7 e 21 de janeiro consulta pública para receber sugestões que possam contribuir na elaboração do Plano Municipal de Cultura (PCM) de Mogi Guaçu para o decênio 2021-2031.

O PCM é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura, indicando prioridades para o setor e definindo ações e metas a serem efetivadas.

O Plano deve conter diagnóstico do desenvolvimento da cultura, diretrizes e prioridades, objetivos gerais e específicos, estratégias, metas e ações, prazos de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários.

As sugestões devem ser enviadas para o e-mail [email protected] ou através do formulário disponível no link http://bit.ly/consultapmc.

Os colaboradores devem informar o nome completo, e-mail e telefone para contato, pelo menos um segmento artístico-cultural em que atua e se representa algum grupo ou coletivo.

SECRETARIA REALIZA NOVO CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E AGENTES CULTURAIS

A Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu realiza entre os dias 7 de janeiro e 7 de fevereiro a primeira etapa do novo cadastramento de artistas e agentes culturais que residem e atuam na cidade.

O objetivo do mapeamento é identificar quem e quantos são os que produzem cultura no Município para entender suas reais necessidades e planejar as ações da Secretaria de acordo com essas demandas.

Esta ação é o primeiro passo para a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais e os dados serão usados como base para a criação de um mapa digital com o contato, localização e exemplos de trabalhos dos artistas e agentes culturais que assim o quiserem.

O cadastramento pode ser efetuado através dos links http://bit.ly/cadastroculturalguacu e http://bit.ly/mapaculturaguacu.