Cultura abre na próxima quarta inscrições online para 30 oficinas de artes

A Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA), da Secretaria Municipal de Cultura, abrirá inscrições exclusivamente online entre os dias 24 e 30 de março para interessados em ingressar nas oficinas gratuitas oferecidas pela instituição. A escola abrirá cursos para todas as faixas etárias, de crianças com quatro anos até a terceira idade.

O pré-cadastro poderá ser feito através de formulário e, em função da limitação de vagas, os primeiros a enviarem, até o preenchimento das turmas, serão contemplados com a inscrição. Ele será disponível a partir de quarta-feira, 24 de março, em http://bit.ly/emiainscricao.

“As inscrições serão feitas somente pela internet. O mesmo vale para as aulas, que neste período de restrições acontecerão por meio de transmissões ao vivo”, explicou o secretário da pasta, André Sastri. “O usuário receberá um e-mail de confirmação da matrícula, juntamente com login e senha para acesso à plataforma. Os inscritos que não conseguirem uma vaga ficarão na lista de espera aguardando, caso ocorra, a desistência de outros alunos”.

Segundo Sastri, as matrículas dizem respeito, neste momento, apenas às aulas remotas, online, não havendo garantia da vaga preenchida agora para futuras aulas presenciais. “Quando voltarmos com as oficinas presenciais, novas inscrições serão realizadas”, explicou.

No momento, a escola oferece oficinas de teclado, desenho, arte em cerâmica, pintura em tecido, tela, artes visuais, flauta doce, violão, piano, brincando com arte, dança do ventre, expressão corporal, ioga e coral. Mas outras disciplinas, graças à disponibilidade de profissionais voluntários e parceiros da Secretaria, outras 16 modalidades estarão incluídas no cadastro. São elas: sapateado, jazz, balé, baby class, dança contemporânea, boneca de pano, cavaquinho, viola caipira, capoeira, dança de salão, zumba, alongamento, ginástica localizada, brincando com a música, de percussão e coreografia criativa.

EMIA

Sendo uma instituição pública e gratuita, a EMIA trabalha as linguagens artísticas de maneira integrada, envolvendo a dança, a música, o teatro e as artes visuais, tendo como finalidade principal assegurar aos alunos a iniciação artística por meio de experiências estéticas e processos criativos das linguagens citadas. O corpo docente da escola é formado por artistas e professores que trazem sua experiência profissional, em diálogo com o espírito investigativo.

Sastri conta que a arte e a cultura permitem a construção de linguagens, crenças e hábitos em um ambiente social, tornando a vida mais bonita pela diversidade de conceitos e significados para o conhecimento da população.

“Quando pensamos no panorama atual, na pandemia da Covid-19 pela qual estamos passando, fica ainda mais nítido que ações de diálogo e atitudes colaborativas no cenário global são de grande importância, não apenas para o avanço da sociedade como um todo, mas também para sua manutenção, preservando a saúde e bem-estar de todos nós”.