Cultura abre inscrições para o 2º Concurso Miss & Mister Melhor Idade 2022 

A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições do 2º Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022, que será realizado no dia 1º de outubro. O concurso é direcionado para mulheres e homens com idade a partir de 60 anos. Interessados em participar podem se inscrever até o próximo dia 27 pelo link https://bit.ly/inscricaomelhoridade22 ou diretamente na sede da pasta localizada na Avenida Bandeirantes, 2.651, no Jardim Camargo.

Durante o evento, que acontecerá no dia 1º de outubro, às 20h, no Centro Cultural, serão eleitas pela categoria feminina a Rainha Melhor Idade, 1ª Princesa Melhor Idade, Miss Simpatia Melhor Idade, Musa Melhor Idade e Glamour Melhor Idade. Já os homens disputarão o título de Mister Melhor Idade.

“O evento tem como objetivo valorizar aqueles que tanto contribuíram para a formação de nossa sociedade. Verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes à uma comunidade”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.