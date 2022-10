Cultura abre inscrições para concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2022

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro 2022. O evento conta com o apoio da ACAG (Associação Cultural Afro Guaçuana) e será realizado no dia 20 de novembro, um domingo, às 19h, no Centro Cultural. Nesta data é celebrado no país o Dia da Consciência Negra.

Homens e mulheres interessados em participar do concurso devem se inscrever até a próxima quarta-feira, 26 de outubro, por meio do link https://bit.ly/fichaperola22 ou pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. O edital completo pode ser acessado pelo https://bit.ly/feiraafroperola.

O objetivo do evento é valorizar a cultura africana que deixou uma gama de influências e heranças por meio de povos negros que muito contribuíram para o enriquecimento do Brasil. “O intuito é despertar a sensibilidade da população em geral para a reconhecimento da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural tão presente no nosso país”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

No concurso que irá eleger a Rainha Pérola Negra e o Mister Beleza Afro, os concorrentes devem ter idade entre 15 e 40 anos. No ato do cadastramento é obrigatória a apresentação de um comprovante de residência em Mogi Guaçu. No caso do candidato ser menor de idade, também será obrigatória a presença de um responsável. “Os jurados serão representantes de segmentos ligados a moda, beleza, cultura e da sociedade civil organizada devidamente convidados pela Secretaria de Cultura”, contou o secretário.

Além da Rainha e do Mister, durante o concurso serão eleitas ainda a Princesa Pérola Negra (2º lugar) e a Simpatia Pérola Negra (3º lugar). É importante ressaltar que todas e quaisquer despesas com os cabelos, maquiagem, traje, acessórios, transporte e alimentação ficarão por conta de cada participante.

II Feira Afro

A Secretaria Municipal de Cultura vai realizar inscrições para expositores que queiram participar da II Feira Afro de Mogi Guaçu. Para participar, os interessados deverão realizar o cadastramento na sexta-feira, 21 de outubro, das 13h às 14h, de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura. O endereço da pasta é Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. O completo se encontra no link: https://bit.ly/expositoresfeiraafro2022.