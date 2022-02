Cultura abre inscrições para Concurso Fotográfico

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, as inscrições para o 7º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra. O concurso faz parte da programação que está sendo preparada em comemoração ao aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, lembrado em 9 de abril.

Interessados em participar deverão encaminhar até três fotos por inscrito com temática local para o e-mail sc-concurso@mogiguacu.sp.gov.br. O edital com o regulamento está disponível no link https://bit.ly/7concursofotografia. As fotos devem retratar fatos, locais, pessoas e pontos turísticos com os seguintes temas: Nossa Terra, Nossa Gente; Paisagem Urbana e O Rio Mogi Guaçu. As inscrições terminam no dia 18 de março.

A disputa será dividida em três categorias: infantil para crianças com até 12 anos; juvenil para adolescentes de 13 a 17 anos e adulta para maiores de 18 anos. Todos os moradores de Mogi Guaçu podem participar.

As fotos serão analisadas por júri e os três primeiros de cada categoria serão premiados. A exposição dos trabalhos inscritos será de 4 a 29 de abril. Na data final da mostra também serão conhecidos os vencedores do 7º Concurso Fotográfico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3811-8670.