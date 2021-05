Cultura abre inscrições para 10º Concurso de Redação do Dia dos Namorados

A Secretaria Municipal de Cultura deu início nesta quarta-feira, dia 5 de maio, às inscrições para o 10º Concurso de Redação do Dia dos Namorados. O tema este ano, não poderia ser diferente, é “O amor nos tempos de pandemia”. O prazo final para a entrega de textos é 28 de maio, com premiação prevista para o dia 11 de junho, às 17h, no Centro Cultural.

O concurso, promovido com apoio da Biblioteca Municipal João XXII, é destinado a todos os cidadãos de Mogi Guaçu, desde que maiores de 18 anos de idade.

“Nossa intenção é incentivar guaçuanos e guaçuanas a adotarem o hábito da leitura, da escrita. A refletirem sobre os tempos que estamos vivendo. Queremos saber deles, a partir desta atividade, como é viver um amor num momento tão difícil como este que estamos vivendo desde o início da pandemia da Covid-19”, explicou o titular da pasta, André Sastri.

Interessados em participar do concurso, deverão encaminhar os trabalhos por e-mail para [email protected] Os três primeiros colocados serão premiados. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3811-8670.