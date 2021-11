Cultura abre inscrições de artistas ou grupos interessados em participar da programação do Natal Mágico

A Secretaria Municipal de Cultura inicia neste sábado, 6 de novembro, as inscrições de artistas e grupos que queiram participar da programação do Natal Mágico. Os interessados têm até o dia 13 de novembro para efetuar o cadastramento por meio do preenchimento de formulário online no endereço https://bit.ly/natalguacu21.

O titular da pasta, André Sastri, comentou que a programação desse ano prevê apresentações e intervenções culturais nos palcos artísticos do Teatro Tupec do Centro Cultural, do Parque dos Ingás e da Praça Rui Barbosa, o Recanto. “Temos uma expectativa de 30 a 40 participações entre todas as linhas de artistas e coletivos”, disse.

As atrações serão selecionadas por ordem de inscrição e de adequação à programação do evento natalino. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3811.8650 ou pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Em Mogi Guaçu, a programação do Natal Mágico começa em 1º de dezembro e segue até o dia 23 de dezembro, sempre de quarta-feira a sábado, a partir das 19h. A casinha do Papai Noel, que receberá as crianças e adultos, será instalada na Praça do Recanto, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.