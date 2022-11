Cultura abre chamamento de seleção artística para Concerto em Comemoração ao Dia da Bíblia 

A Secretaria Municipal de Cultura está realizando por meio de chamada pública o cadastramento de músicos e cantores voluntários interessados em participar da orquestra do Concerto em Comemoração ao Dia da Bíblia. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro por meio do formulário disponível no link https://bit.ly/Concerto_DiadaBiblia. O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município por meio do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mjk2Mjkz / Páginas 30 a 36.

O Concerto em Comemoração ao Dia da Bíblia será no domingo, 11 de dezembro, das 9h às 11h30, no palco da concha acústica Carlos César, no Parque dos Ingás, no Centro. O evento faz parte da programação do Natal Encantado e é uma organização da Secretaria Municipal de Cultura. “O objetivo do evento é valorizar a atuação dos músicos das igrejas cristãs. As igrejas cristãs por meio de sua atuação na área cultural, especificamente na área musical, muito contribuem para a formação de grandes talentos artísticos em nossa cidade”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

Serão selecionados até 60 músicos que integrarão a orquestra e até 40 quarenta cantores voluntários que farão parte de um grande coral. “A presente chamada tem como objetivo dar ampla publicidade ao projeto oferecendo oportunidade de participação ao maior número possível de artistas da cidade”, falou.

Após a seleção, os escolhidos realizarão um ensaio geral na quinta-feira, 24 de novembro, no horário das 19h às 22h, no Centro Cultural, situado à Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, sob a coordenação do secretário adjunto de Cultura, o músico e maestro Domênico Honório.

“Temos que frisar que a Prefeitura de Mogi Guaçu e a Secretaria de Municipal de Cultura não se responsabilizarão pelo uso de qualquer imagem ou obra com propriedade intelectual por quaisquer dos selecionados nem responderá por possíveis direitos não satisfeitos”, destacou.

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).