Cultura abre cadastro de ambulantes para os eventos de Natal

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o cadastramento de ambulantes eventuais que queiram trabalhar nos eventos do Natal de Mogi Guaçu, durante programação que acontecerá no Parque do Ingás, local que tradicionalmente abriga as festividades natalinas da cidade.

O prazo de cadastramento termina no dia 23 de novembro e os interessados devem realizar a inscrição de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Para cadastrar é necessário apresentar as cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3×4.

O assessor de Cultura, Rodrigo Peguin, explicou que haverá processo de seleção de ambulantes para a praça de alimentação. “Não há um número exato definido, mas queremos trabalhar com as opções de cinco barracas de bebidas, cinco de lanches, duas para espetinhos e outras duas de doces. Porém, a nossa intenção é contemplar de forma rotativa todos os inscritos, se assim for possível”, disse.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3811.8650.