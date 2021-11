Cultura abre agendamento de 2022 para uso do Teatro Tupec

A partir de 13 de dezembro, a Secretaria Municipal de Cultura estará realizando agendamentos para utilização do Teatro Municipal Tupec durante o ano de 2022. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na sede da pasta localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, das 8h às 11h30.

O assessor de Cultura, Rodrigo Peguin, explicou que todos os agendamentos serão feitos neste formato e por ordem de chegada. “A regra vale, inclusive, para que artistas e grupos guaçuanos utilizem o teatro dentro do âmbito do projeto Terça de Palco Aberto, uma novidade trazida pela atual gestão da Secretaria de Cultura”, disse ele.

O projeto Terça de Palco Aberto permite a utilização do Teatro Tupec às terças-feiras, por artistas e grupos locais, em condições especiais, determinadas pelo regulamento disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu, na seção de aba Downloads – https://www.mogiguacu.sp.gov.br/downloads.html. O regulamento geral de uso do Teatro TUPEC, assim como, a ficha de solicitação de pauta para impressão também encontram-se disponíveis no mesmo endereço.

Os interessados deverão comparecer com uma cópia de documento de identificação oficial que contenha foto, como CNH ou RG e de comprovante de endereço. No caso de representantes de pessoas jurídicas, deverão apresentar também o cartão do CNPJ.

“Além da documentação, os proponentes deverão levar a ficha de solicitação de pauta devidamente preenchida, deixando apenas os campos referentes a datas e horários em branco, uma vez que estes serão definidos presencialmente de acordo com a disponibilidade da agenda”, concluiu Peguin.