Cuidados que todos deem ter para impedir contaminação com o Coronavírus; isto pode salvar a sua vida

Para prevenir uma epidemia do coronavírus, o Ministério da Saúde (MS) divulgou uma série de medidas que devem ser seguidas. O munícipe deve evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos, não ficar próximo de pessoas com febre e tosse e, caso apresente sintomas, deve procurar serviço médico.

Este também deve evitar grandes aglomerações, lavar e utilizar o álcool em gel 70% nas mãos, para esterilizar e prevenir o contágio por contato, e cobrir a boca ao tossir e espirrar.

O coronavírus, nomeado oficialmente como COVID-19, tem 200 casos confirmados e 1.913 casos suspeitos no Brasil. Ao todo, 14 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados, sendo São Paulo o local mais afetado com 136 infectados.

O quadro do infectado pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Além disso, outros sintomas como cansaço, dores, corrimento e congestão nasal, dor de garganta e diarreia podem ocorrer.

Alguns casos podem ser mais graves como, por exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças crônicas. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e outras complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito.