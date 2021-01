Cuidados com a voz em tempos de uso constante de máscaras

A máscara se tornou um item obrigatório e, diante disso, passamos a observar que tendemos a falar mais alto quando fazemos o uso dela. A fonoaudióloga especialista em voz Thais Carvalho explica que o acessório se tornou uma barreira para a comunicação. “A máscara abafa o som e o deixa mais baixo, o que nos faz compensar essa sensação, aumentando o volume da nossa voz”, esclarece.

A fonoaudióloga comenta que outra consequência também bastante comentada pelos usuários das máscaras foi uma maior dificuldade em compreender o que é dito. “Há uma sensação de ‘perda de audição’ e isso acontece porque, quando conversamos, temos o hábito de observar os lábios e expressões faciais do interlocutor, o que contribui muito na comunicação. Com o uso da máscara perdemos essas ‘pistas visuais’”, esclarece.

A máscara também aumenta a dificuldade para respirar e pode causar mais cansaço durante a fala, principalmente em pacientes que apresentam quadros de rinite e sinusite. Por isso, é necessário ter alguns cuidados ao conversar usando máscara.

Então, se falar mais alto na tentativa de melhorar a compreensão é uma reação comum, que cuidados devemos tomar diante disso? Ao perceber que estamos apresentando um maior esforço vocal para falar, podemos usar algumas estratégias práticas:

Falar um pouco mais devagar,

Fazer mais pausas para respirar;

Articular mais;

Tentar não mudar o tom natural da voz;

Diminuir a tensão na região do pescoço.

Além disso, a profissional aconselha também a ingestão de água bem distribuída ao longo do dia, uma alimentação equilibrada, somada a uma boa rotina de sono e atividades físicas regulares. Lembrando da importância de evitar o tabagismo e bebidas alcoólicas. E, se mesmo com esses cuidados for observado desconforto ao falar e mudanças na qualidade vocal por mais de 15 dias, o ideal é procurar um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista para uma avaliação.

