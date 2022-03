Cristian de Sá expõe obras artísticas no Parque dos Ingás

Na última sexta-feira, 18 de março, começou a exposição fotográfica A rua como ela é do fotógrafo Cristian de Sá. O trabalho do artista está sendo exibido no terminal do Parque dos Ingás, no Centro, e pode ser conferido de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, com entrada gratuita. A mostra é realizada por meio da Lei Aldir Blanc.

A exposição foi viabilizada por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas (FEAG), que cedeu o espaço para o fotógrafo.

Segundo o artista, a escolha por expor o trabalho no terminal do Parque dos Ingás é devido ao grande fluxo de pessoas que passam pelo local e, desta forma, a população terá acesso as suas obras democratizando a cultura. “A exposição é uma homenagem ao cotidiano da cidade, com coisas simples da vida que sãos vistas pelos meus olhos”, comentou ele.