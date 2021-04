Criminosos são detidos com notas falsas em Martinho Prado

Os GCMs Gabriel e Pereira foram acionados por comerciantes do Distrito de Martinho Prado Junior nesta quarta (14), a queixa era que uma dupla, em um automóvel prata, estaria realizando compras com notas falsas de R$ 100 no comércio local.

Ao intensificar o patrulhamento, os GCMs visualizaram a veículo VW Polo, placas de Belo Horizonte com os suspeitos, que acessavam uma via de terra e ao perceber a presença da viatura, tentaram fuga, mas sem sucesso.

Na abordagem, os GCMs localizaram as notas falsas e bastante dinheiro trocado, fruto das transações comerciais de pequeno valor, que vitimou pelo menos 3 comerciantes.

A dupla foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu, no entanto nem todas as vítimas se dispuseram a acompanhar para formalizar a queixa. O automóvel, locado, foi apreendido, assim como os valores em dinheiro. Os criminosos, um morador de Santa Gertrudes/SP e outro de Rio Claro/SP foram liberados para responder em liberdade.