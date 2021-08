Criminoso com longa ficha criminal e foragido da cadeia é preso pela PM

Um criminoso de 21 anos que estava foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na madrugada do último sábado (28), ele foi abordado em um baile funk em uma chácara na cidade vizinha de Estiva Gerbi.

Os PMs Charles, Alan, Pozzer, Sá e Kaetsu, juntamente com os GCMs de Estiva Gerbi Tadeu, Vieira e equipes participaram da ação que aconteceu em uma chácara no bairro Rancho Fundo, as margens da Rodovia SP 340.

A informação era que o meliante com apelido de Cigano estava no local informado, o qual já havia sido condenado a mais de 15 anos de prisão por nove roubos, inclusive um dos roubo foi a um integrante da PM, estava foragido desde 1 de julho de 2021 da penitenciária de Casa Branca, o mesmo não tinha retornado do benefício da saída temporária (saidinha).

Após ser preso no recinto, ele confessou um roubo a residência por Espírito Santo do Pinhal, apesar de ser acusado de outros diversos crimes enquanto estava foragido.

Cigano foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde foi determinado pela autoridade de polícia civil a sua recolha aos sistema prisional.