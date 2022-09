Criminosos acusado de trocar tiro com a PM após assalto no Guaçu é preso em Mogi Mirim

No início da manhã desta terça-feira (31) a Polícias Civil em parceria com a Polícia Militar, prendeu em Mogi Mirim, um criminoso procurado por assalto à residência e troca de tiros contra policiais, que ocorreu no último dia 17 de agosto, aqui em Mogi Guaçu.

Os Policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) estavam com um mandado de prisão preventiva contra o homem, e assim que ele foi identificado, em um estabelecimento comercial que fica à Avenida Pedro Botesi, (Mogi Mirim) solicitaram apoio da PM para realizar a abordagem.

Sendo assim, os PMs Cabo Motta e Cabo Cordiolli receberam a informação de que o criminoso estava em um veículo VW/Pointer e sua esposa em uma motocicleta, ambos foram abordados na Avenida 22 de Outubro.

Os policiais civis conduziram a esposa do criminoso até a residência do casal, onde foram encontrados alguns objetos suspeitos de terem sido produtos de crimes anteriores.

O criminoso foi encaminhado para a DIG em Mogi Guaçu e permaneceu preso à disposição da Justiça para andamento das investigações do assalto registrado na noite do dia 17, no Jardim Pansani, que acabou em perseguição policial por várias ruas e avenidas da cidade, inclusive com troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Perseguição e tiroteio acaba com um preso após assalto no Jd. Pansani – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)