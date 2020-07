Criminoso preso pelo CANIL da GCM é acusado de vários assaltos

Os GCMs da Equipe de Canil Camargo, Gois e Cassemiro foram averiguar uma denúncia na tarde desta quinta (16) de que um individuo estaria praticando roubos mediante arma de fogo pelas imediações do Distrito Industrial J. Caruzo, região do Jardim Santa Felicidade.

Minutos após o patrulhamento na região, foi abordado o suspeito, com ele um simulacro de arma de fogo, uma pistola 9mm. Agressivo, M.M.S., 28 anos precisou ser contido e algemado. Durante a abordagem, compareceu no local um solicitante informando que o detido havia tentado roubar uma mulher, próximo ao Motel Class.

Em contato com a vítima, M.M.S. foi reconhecido como autor da tentativa de roubo. Outra vítima, um proprietário de supermercado no Jardim Canaã II também reconheceu o indivíduo como autor de roubo em data anterior. M.M.S. com cerca de 70 passagens pela Polícia foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando preso à disposição da Justiça.