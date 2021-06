Criminoso é preso por PMs de ROCAM após furto de bicicleta

Os PMs da Equipe de ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) Moreira, De Cássia e Lúcio em patrulhamento preventivo por Mogi Guaçu na tarde desta quarta (09), quando pela Avenida Carlos Braga de Faria, Bairro do Cruzeiro abordou um homem empurrando uma bicicleta, que ao ver a equipe demonstrou nervosismo levantando suspeito devido a ser conhecido dos meios policiais.

Alguns minutos em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com Leandro Rodrigo da Silva Domingos, momento em se apresentou pelo local um cidadão informando que a bicicleta a qual encontrava-se com Leandro era de sua propriedade, e a mesma foi subtraída no período da manhã pelo auto posto Capela.

A vítima do furto ainda relatou que viu pelas redes sociais o indiciado Leandro anunciando a bicicleta para venda (Enjoei-Troquei) pelo valor de R$ 700.00.

Em breve diálogo com o indiciado este confessou ter furtado a bicicleta e ter feito o anúncio para venda.

Diante aos fatos foi dada voz de prisão à Leandro pelo crime Furto, com apoio de demais PMs, Leandro foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi formalizado o flagrante, permanecendo ele preso à disposição da Justiça. A bicicleta foi restituída a vítima a qual agradeceu o trabalho da Polícia militar.