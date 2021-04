Criminoso é preso pela GCM minuto após dar facadas em rival

Um criminosos foi preso na tarde desta segunda-feira (26), ele é acusado de tentativa de homicídio, crime que ocorreu no Jardim Boa Vista, zona leste.

Funcionários do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, acionaram a GCM, pois havia dado entrada uma vítima que foi socorrida com várias perfurações causadas por de faca.

Os GCM foram até o PPA e colheram informações sobre o autor das facadas e se dirigiram para o Jardim Boa Vista, onde ocorreu o crime e conseguiu prender o mesmo ainda em porte da faca usada no crime.

Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado pelo crime de Tentativa de Homicídio. A vítima recebeu cuidados médicos e continua internada em estado grave, apesar de estável. O motivo do crime não foi divulgado.