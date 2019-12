Criminoso beneficiado por “indulto de Natal” reage a abordagem policial e acaba morto em Mogi Mirim

Um homem condenado pela Justiça por tráfico de drogas e beneficiado pela “saidinha de Natal”, entrou em luta corporal com GCMs na manhã desta quarta-feira, dia 25, foi baleado e acabou internado na Santa Casa de Mogi Mirim.

Ele foi preso em 2014 por tráfico de drogas. Condenado e mantido em detenção, ele foi beneficiado neste final de ano pela “saidinha de Natal”, podendo passar o final de ano em convívio com familiares.

Porém, a GCM recebeu informação que um homem estaria realizando tráfico de drogas na rua Edson Lúcio Patelli, no Santa Lucia. Quando a viatura chegou, o GCM Adriano foi logo surpreendido por Jean, que passou a desferir socos no rosto do guardas.

Jean conseguiu se desvencilhar da abordagem e correu, sendo perseguido por Adriano e pelo GCM Rafael. O GCM Henrique seguiu de carro para ajudar na abordagem. Houve um novo cerco no cruzamento das ruas Santa Luzia e 13 de Junho, onde Jean foi interceptado.

Jean partiu para cima de Adriano e os dois começaram a “rolar” pelo asfalto. Na confusão, Jean tentou pegar a arma de Henrique e Adriano reagiu, efetuando um disparo contra a perna de Jean, que continuou agredindo os GCMs.

O suspeito sofreu um novo disparo e conseguiu ser contido, apesar de continuar bastante agressivo. Levado até a Santa Casa, Jean sofreu duas paradas cardíacas.

Um familiar disse que ele teria saído de casa no dia 24 e não voltado mais, possivelmente sob efeito de uso de drogas.



O GCM Adriano foi atendido e passa bem, apesar de ter sofrido fratura na face. Com Jean havia 29 porções de maconha, 2 tubetes de cocaína e 5 pedras de crack.

Jean Carlos Santos Barbosa, de 28 anos, residente no Jardim Floresta, acabou falecendo na Santa Casa horas mais tarde.

Com informações: Portal Cidade de Mogi Mirim