Criminosa foragida da Justiça é capturada em supermercado no Jardim Almira

Os PMS de ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicleta), Cabo Moreira e Soldado Corbon, com apoio dos PMs Cabo Domingos, Soldado Maganha detiveram na noite deste domingo (11), C. G. Giansanti, procurada da Justiça, ele foi condenada sob acusação de tráfico de drogas, crime ocorrido em Artur Nogueira.

Os PMs envolvidos na ocorrência faziam uma operação na zona leste de Mogi Mirim, quando voltavam para Mogi Guaçu, receberam a informação de que a procurada da Justiça estava em um supermercado no Jardim Almira junto ao namorado.

Os PMs se dirigiram para o local e detiveram ela, o namorado também tem envolvimento com o crime de tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após pesquisa junto a Polícia Civil de Artur Nogueira, foi confirmado o mandado de prisão de Giansanti em aberto, ela foi conduzida para a Central de Polícia Judiciária e recolhida ao sistema prisional. Apoiaram na ocorrência os PMs Prado e Carvalho.