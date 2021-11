(Crime Contra o Patrimônio) Policiais da DIG prendem dois acusados por receptação

Em uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (17), policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu, conseguiram prender em flagrante dois criminosos acusados de receptação de cabos telefônicos.

A operação, denominada “Voleur” (Ladrão, em francês), chefiada pelo Delegado Alexandre Henrique Leme Silva, tinha como objetivo principal, coibir crimes contra o patrimônio. Ao menos 10 estabelecimentos que trabalham com sucata e material reciclável foram fiscalizados pelos investigadores.

Eles tinham como alvo materiais comumente receptados nesses locais, principalmente fios de cobre furtado de linhas telefônicas. E é justamente essa receptação que alimenta toda uma cadeia de crimes contra o patrimônio. Em um dos estabelecimentos vistoriados na operação Voleur, na Avenida Bandeirantes, uma mulher foi autuada e detida em flagrante pela prática de receptação qualificada.

No interior do comércio de sucatas dela foram encontrados diversos fios de cabos telefônicos pertencentes à operadora telefônica da Vivo. Um segundo suspeito também foi detido em outro comércio, próximo ao condomínio Moacir Guzoni, Zona Norte da cidade, pela mesma prática, ou seja, receptação de fios e cabos telefônicos. Ao menos quatro quilos de fios, pertencentes à empresa Telefônica Brasil, foram apreendidos no local.

Ambos os presos na operação foram encaminhados à DIG onde foram autuados por receptação e permanecem à disposição da Justiça. Segundo a empresa Telefônica, somente na região de Mogi Guaçu, mais de 100 quilômetros de cabos são furtados anualmente, gerando um prejuízo de milhões para a companhia.