Criança de 5 anos perde a vida após condutor perder o controle e capotar carro na SP 342

Uma menina de 5 anos perdeu a vida de forma trágica em um gravíssimo acidente no KM 195 da SP 342, próximo a divisa de Espírito Santo do Pinhal com Mogi Guaçu, o acidente ocorreu as 13h05 deste sábado (15)

Segundo apurado pelos Policiais Militares Rodoviários, o condutor do VW Gol, placas de Espírito Santo do Pinhal seguia pela SP 342 sentido Mogi Guaçu, quando poucos quilômetros do pedágio, sem motivos esclarecidos perdeu o controle do veículo, chocou se contra a defensa metálica e capotou.

As informações é de que a mãe dela estava no carro junto com a menina, identificada como sendo Geovana Bruno Nicoli, ela estaria em pé dentro do carro e sem cinto de segurança e teve a cabeça prensada contra a defensa metálica.

Uma ambulância da RENOVIAS socorreu o casal com ferimentos leves, a mãe ficou em estado de choque e foi encaminhada para Mogi Guaçu, mas a criança teve morte instantânea e o corpo dela removido para o IML de São João da Boa Vista.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de São João da Boa Vista, a mãe e a vítima fatal São de Mogi Mirim e o condutor é de Pinhal. O veículo soma mais de R$ 5 mil em multas.

Matéria atualizada as 18:12