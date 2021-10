Crea-SP realiza palestra sobre cidades inteligentes para capacitação de profissionais da área tecnológica

Para contribuir com o processo de transformação dos municípios paulistas em cidades inteligentes, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove palestra sobre o tema, conduzida pela doutora em Engenharia e Planejamento Urbanos, Eng. Iara Negreiros, da Spin (Soluções Públicas Inteligentes), primeira consultoria brasileira voltada exclusivamente ao movimento. A apresentação acontece no canal do YouTube do Conselho neste sábado (23/10), das 9h às 11h.

A iniciativa integra a programação do Colégio de Inspetores do Crea-SP, série de encontros regionais, cuja edição deste fim de semana acontece em Mogi Guaçu. Com transmissão pelo YouTube, a abertura será na sexta-feira (22/10) às 19h, no Centro Cultural do Teatro Tupec, na Avenida dos Trabalhadores, Jardim Camargo II.

O encontro regional recebe os inspetores do Conselho para dar continuidade ao debate sobre cidades inteligentes. O objetivo é auxiliar os municípios na produção de diagnósticos para a efetivação de projetos nessa linha. Para ampliar o alcance da formação, o Crea-SP também disponibiliza vagas presenciais para profissionais registrados, estudantes e professores da região de Mogi Guaçu, além da exibição ao vivo pelo YouTube.

A ação faz parte do projeto Crea Capacita, voltado à capacitação e aprimoramento dos profissionais registrados. Os participantes receberão certificado do programa pela participação.Com isso, o Crea-SP busca fortalecer a presença da Engenharia, Agronomia e Geociências e acelerar as cidades inteligentes no Brasil. “Queremos incentivar as iniciativas que envolvem as cidades inteligentes, proporcionando aos nossos profissionais uma visão estratégica sobre a cidade que temos, a cidade que queremos e o que é preciso ser feito no curto, médio e longo prazo para torná-las mais humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes”, explica o Eng. Vinicius Marchese, presidente do Conselho.

O resultado das discussões fomentadas será compartilhado com autoridades e instituições das demais regiões do Estado.Os inspetores são os profissionais voluntários designados pelo Conselho para, junto a suas comunidades, melhorar a eficiência da ação fiscal em defesa do exercício profissional e da sociedade. O Colégio de Inspetores é o Fórum Permanente, que tem como funções o aprimoramento dos inspetores, discussão e proposição de ações, elaboração de estratégias para melhoria das relações institucionais na sociedade, entre outros.

Desta forma, o Colégio promove a valorização dos profissionais do Sistema Confea/Crea como agentes transformadores, importantes para o desenvolvimento sustentável dos municípios.Sobre o Crea-SP - Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências.

O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.