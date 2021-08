Crea-SP realiza força-tarefa em Mogi Guaçu e região

Nesta segunda-feira (02/08), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) deu início a uma força-tarefa de fiscalização do exercício profissional em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Amparo, Itapira, Serra Negra, Socorro, Águas de Lindoia, Estiva Gerbi e Lindoia. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho.

Até sexta-feira (06/08), serão fiscalizados serviços e obras de Engenharia, Agronomia e Geociências em empresas de grande porte e sem registro no Crea-SP, além de condomínios e extratoras de argila e areia.

De 2015 a 2019, o Crea-SP obteve um incremento de 500% nas ações de fiscalização. O aumento se deve ao uso das tecnologias para apoio à fiscalização, com pesquisas e apurações remotas antes dos agentes fiscais irem a campo e, também, à adoção do modelo das forças-tarefas, desenvolvidas em todo o Estado. No primeiro trimestre de 2021, já foram registradas cerca de 55 mil ações fiscalizatórias. A expectativa é alcançar 200 mil ações até o fim do ano.

O Crea-SP é responsável por fiscalizar o exercício profissional, garantindo que exista sempre um responsável técnico habilitado e registrado à frente das atividades abrangidas pelas Engenharias, Agronomia e Geociências, contribuindo assim para a segurança da sociedade e dos próprios profissionais.

Sobre o Crea-SP - Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.