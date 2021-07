Crea-SP assina termo de cooperação técnica com Prefeitura de Mogi Guaçu

O Crea-SP consolidou parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu e firmou um termo de cooperação técnica para ações de fiscalização e capacitação profissional no município. O presidente do Conselho, Engenheiro Vinicius Marchese, compareceu à sede da Prefeitura nesta segunda-feira (5/07) para assinatura da cooperação técnica.

A reunião contou com as presenças do prefeito, Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito, Major Marcos Luiz Tuckumantel, do presidente da Câmara Municipal, Guilherme Campos, do secretário municipal de Planejamento, Eng. Seg. Trab. Eduardo Manfrin Schmidt e do chefe da Unidade de Gestão e Inspetoria (UGI) do Crea-SP em Mogi Guaçu, Engenheiro Rodrigo Bucci Zorzetto.

“A assinatura deste acordo simboliza o comprometimento do Crea-SP e da Prefeitura em garantir que haja um profissional habilitado à frente das atividades técnicas. Mogi Guaçu conta com a atuação de profissionais da área tecnológica, que integram bases econômicas do município, o que torna ainda mais importante o protocolo firmado com o Conselho”, analisa o presidente do Conselho.

O Crea-SP é responsável por fiscalizar o exercício profissional, verificando se há responsável técnico habilitado para o desempenho das atividades abrangidas pelas Engenharias, Agronomia e Geociências, resultando em segurança para a sociedade.