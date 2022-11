CRAS Leste realiza roda de conversa para discutir políticas públicas 

Equipe do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) – Zona Leste promoveu nesta semana mais um encontro do projeto Roda de Conversa sobre Políticas Públicas. A ação acontece na sede do órgão e é realizada uma vez por mês, sendo ela direcionada especificamente para os cidadãos daquela região que são atendidos pelo CRAS Leste. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com a participação do Fundo Social de Solidariedade.

“O objetivo do projeto é contribuir para a conscientização e melhoria das relações sociais e familiares, além de elevar a autoestima e prevenir todo e qualquer tipo de violência. Outra premissa é a aproximação das famílias e formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos”, comentou a presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno.

Neste encontro, o grupo contou com a participação do dentista do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), Silvio Roberto Lucente Silva, que falou para os presentes a respeito do trabalho realizado por este departamento de saúde bucal e também orientou em quais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu os serviços de atendimentos odontológicos são realizados.

Concluindo a ação da Roda de Conversa sobre Políticas Púbicas, todos os presentes receberam do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu um kit de higiene bucal contendo escova de dente e creme dental.