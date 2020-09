Crápula que matou a sangue frio duas enfermeiras da Santa Casa de Mogi Mirim pega 60 de cadeia

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), no Fórum da cidade de Artur Nogueira/SP o julgamento do assassino Mateus Noronha, 29 anos, ele foi levado a Júri Popular por ter matado Maria Silvoneide e Alessandra Barbosa no dia 13 de dezembro de 2018. No final da noite ele recebeu o veredito final, 60 anos de cadeia, foi pouco, já que sabemos que ninguém fica mais de 30 anos preso no Brasil e se abusar, vai receber um monte de benefícios da lei e sairá em liberdade muito antes do previsto.

Relembre o caso:

Dia 13 de dezembro de 2018:

” Barbárie

Funcionárias da Santa Casa de Mogi Mirim são encontradas mortas com requintes de crueldade

Duas mulheres foram encontradas mortas em uma estrada de terra de Artur Nogueira. Segundo a Polícia Militar (PM), um morador acionou a corporação por volta das 20h30 desta quinta-feira (13). Além dos oficiais militares, a Polícia Civil, Perícia de Americana (SP) e dois carros de uma funerária estiveram no local.

O solicitante de Artur Nogueira ligou 190 e relatou que havia encontrado dois cadáveres próximos à residência dele, no bairro Felipada, zona rural da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com dois corpos do sexo feminino. Ambas apresentavam escoriações pelo corpo e sinal de violência.

De acordo com um dos PMs, elas estavam trajando uniforme da Casa de Misericórdia de Mogi Mirim (SP), segundo informações, as vítimas são Alessandra Barbosa e Neide Morais.”

” Foi preso pela GCM de Mogi Mirim durante a madrugada (14) o crápula que matou as enfermeiras Maria Silvoneide e Alessandra Barbosa no início da noite desta quinta (13) em uma estrada rural de Artur Nogueira, ele se chama Mateus Noronha, 27 anos e assim como as vítimas, é morador de Conchal (SP).

Ele foi preso durante a madrugada após ter sido encontrado pela GCM de Mogi Mirim andando pela Rodovia dos Agricultores (Mogi Mirim-Artur Nogueira) só de cueca e alegou ter sido assaltado, mas depois acabou confessando o crime e mostrando aonde abandonou o carro da vítima, em um canavial de Mogi Mirim, no local do crime foi encontrado pertences das vítimas e partes do veículo.

Segundo a Polícia Civil, Mateus era conhecido de uma das vítimas, já havia trabalhado junto em Conchal em um clinica para idosos, ele estava com as vítimas de carona para Mogi Mirim. O crápula disse que teve um surto psicótico após usar cocaína, por isso acabou matando as duas a socos e pontapés e ainda usou o carro de uma das vítimas para terminar de matá-las.”