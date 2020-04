COVID 19: Cidade tem um caso confirmado, morte suspeita de idosa deu negativo, comércio segue fechado

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira (02), que o caso divulgado na noite de domingo (29), como sendo a primeira morte suspeita do novo coronavírus, vírus chinês (COVID-19) – uma idosa de 80 anos, internada pela família na mesma data –, testou negativo.

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (02), Mogi Guaçu possui dois óbitos suspeitos, que aguardam resultado de exame. No total, a cidade possui 40 notificações, com 32 pacientes suspeitos, 1 caso positivo, sete negativos e 10 pacientes internados, sendo três em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

HM e UPA terão 100 leitos para atender pacientes com coronavírus

O Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Marta contarão com 100 leitos para atendimento de casos relacionados ao coronavírus.

A informação é da secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho. O HM será usado apenas para atendimento do COVID-19. Pacientes internados na clínica médica serão transferidos para a Santa Casa.

O Centro Cirúrgico está sendo transformado em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Serão 15 leitos de UTI, para atendimento de casos de maior complexidade.

O segundo andar do HM já começou a ser preparado para a abertura de novos leitos. Está na proposta a criação de mais 50 vagas, incluindo a utilização do espaço da UPA do Santa Marta. O prédio situado na região dos Ypês já recebeu pintura e outros preparativos necessários para voltar a funcionar.

A secretária de Saúde explicou que muitas das rotinas de atendimento foram suspensas por causa do COVID-19, como cirurgias eletivas, consultas no CEM (Centro de Especialidades Médicas) e atendimento de casos leves nas unidades básicas de saúde e da saúde da família.

A orientação é que as pessoas se dirijam a estas UBSs e USFs em casos de necessidade. Gripes leves devem ser tratadas em casa. Ao se dirigir para uma unidade de saúde, havendo a necessidade, o paciente pode ser direcionado para atendimento no Hospital Municipal.

A Santa Casa terá uma ala preparada para atender crianças, adolescentes e gestantes com suspeita de coronavírus, mas vai manter atendimento de outras complexidades, como infartados, acidentados, entre outros.

EQUIPAMENTOS

A abertura de leitos está desencadeando uma série de investimentos para a compra de equipamentos. A falta de camas hospitalares levou a Secretaria de Saúde a encomendar camas adaptadas.

Além disso, estão sendo adquiridos mesa auxiliar, rampa, escada, mesa, separador de leitos, materiais plásticos e pedestal, dentre outros equipamentos necessários. Por causa da abertura da UPA, alguns desses itens estavam guardados.

RESPIRADORES

Somando os três hospitais da cidade, Mogi Guaçu conta com 32 respiradores. A Secretaria de Saúde estava alugando 10 e o Hospital São Francisco outros 10 equipamentos, mas o Ministério da Saúde confiscou os aparelhos de empresas fornecedoras, o que pode atrapalhar a chegada destes respiradores até a cidade.

A proposta da Secretaria de Saúde é contar com pelo menos 50 respiradores em um primeiro momento. Outro ponto destacado pela secretária é a contratação de mão de obra para atuar na linha de frente de atendimento dos casos de coronavírus.

SSM higienizará hospitais e locais com grande fluxo de pessoas na sexta-feira, 3

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais), com apoio da CGM (Guarda Civil Municipal) e da SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente), estará realizando nesta sexta-feira, dia 3, higienização em torno dos hospitais e pontos onde ocorre grande fluxo de pessoas.

Estão sendo utilizados no processo caminhões pipa com capacidade para 5 mil litros de água com cloro, que estão sendo fornecidos pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).

O trabalho de higienização tem sido feito para evitar a propagação do novo coronavírus. Serão higienizados o Hospital São Francisco, Santa Casa, AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Hospital Municipal “Doutor Tabajara Ramos”, a sede da Secretaria de Saúde, rodoviária e terminal de ônibus. Desde a segunda-feira, dia 30 de março, o serviço tem acontecido regularmente, higienizando vários pontos da cidade onde existem um grande tráfego de pessoas ou maior risco de contaminação.

Secretaria de Educação antecipa recesso e férias

A Secretaria de Educação do Município, em respeito aos decretos estadual e municipal de calamidade pública e da necessidade da diminuição da circulação e de aglomeração, decidiu antecipar os recessos de abril e outubro e as férias de julho para o período de 23 de março a 15 de abril.

O recesso e as férias também abrangem os profissionais que atuam na educação. Caso a orientação de isolamento social permaneça, a Secretaria de Educação irá disponibilizar, em meio virtual, orientações para interações com alunos da Educação Infantil, estudos e atividades pedagógicas para o Ensino Fundamental, para que os alunos não sofram prejuízos na carga horária obrigatória anual.

Avaliações e outras medidas de recuperação serão realizadas apenas quando as aulas retornarem.