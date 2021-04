Cota única do IPTU é prorrogado para o mês de Maio

A Prefeitura decretou no mês passado a prorrogação da primeira parcela e da cota única dos tributos municipais – incluindo o IPTU, com novos prazos os dias 17, 18, 19 e 20 de maio.

O contribuinte já pode imprimir, em www.mogiguacu.sp.gov.br, a 2ª via de pagamento – com 8% de desconto para quem optar pela cota única. A 2ª parcela, com vencimento original previsto para o mês de maio, também foi prorrogada para pagamento até dezembro.

A partir da 3ª parcela, os vencimentos seguem inalterados!