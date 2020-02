Corte de novas árvores na Trabalhadores para obras do corredor de ônibus rendem fortes críticas na sessão desta segunda (10)

Na sessão de câmara desta segunda-feira (10), os Vereadores votaram uma “Moção”, que propõe repúdio da Câmara Municipal ao Chefe do Executivo pela intenção da erradicação de novas árvores no leito da Av. dos Trabalhadores. De autoria do Vereador Rodrigo Falsetti (PTB) Presidente da Casa de Leis, os vereadores Guilherme da Farmácia (PSD), Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho Documentos (PSDB), Natalino Tony Silva (REDE) e Luiz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD), foi aprovada a referida “Moção”, com quatro votos contrários.

A “Moção” se deu depois que a Prefeitura alegou que precisava cortar cerca de 80 árvores na Avenida dos Trabalhadores para a implementação de baias para ônibus, trata-se de bolsões ou recuo para que os ônibus não parem em faixas de rolamento da avenida.

Ainda na sessão, foi apresentado pelo Vereador Guilherme da Farmácia (PSD), o documento nº40/2020 requereu a constituição de Comissão Especial de Inquérito (CEI).

A finalidade, conforme o texto é a de “realizar diligencias necessárias visando a apuração de responsabilidades e possíveis irregularidades envolvendo a erradicação de 80 espécies arbóreas na Av. Clara Lanzi Bueno, neste município, para contemplar a construção de um corredor de ônibus idealizado pelo Chefe do Executivo Municipal e propor medidas cabíveis, se for o caso”. Foi aprovado pelos parlamentares.

Também foi aprovado o Projeto de Lei de autoria do Vereador Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue (PSD). Esse dispõe sobre a criação de Pipódromo e cria a semana educativa de uso responsável de pipas e papagaios. Conforme o documento, o objetivo é “destinar uma área aberta, ampla e segura, de modo a evitar a ocorrência de acidentes, afastado de fluxos dos automóveis e de rede elétrica de energia”. Aprovado, segue para a sanção do Prefeito.