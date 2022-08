Córrego dos Macacos recebe serviços de limpeza e manutenção

Nesta semana, o Parque Linear do Córrego dos Macacos, na Zona Sul, está recebendo os serviços de manutenção de limpeza e também de remoção das macrófitas. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e conta com o apoio e colaboração de equipes das Secretarias de Obras e Mobilidade (SOM) e de Serviços Municipais (SSM).

O assessor técnico da SAAMA, Jean Canato, contou que no local também está sendo construída uma rampa de acesso na área do barranco ao lado do córrego com o intuito de facilitar o trabalho. “Como as máquinas que utilizamos para a limpeza são de pequeno porte, existe uma certa dificuldade para que as mesmas tenham acesso à água e possam executar o serviço. Por isso, a construção desta rampa de acesso se fez necessária”, disse.

Jean Canato contou que o trabalho de remoção de macrófitas está sendo realizado de forma manual porque o bolsão d’água do córrego se encontra assoreado com o acúmulo de sedimentos, detritos, lixo e outros materiais levados para dentro dele pelas águas das chuvas, do vento ou mesmo por ação humana. “Por causa do assoreamento não é possível navegar de barco e retirar as macrófitas da lâmina d’água. Esta remoção será feita ao longo de 1,5 quilômetro do córrego”, comentou

Macrófitas são plantas aquáticas de adaptação e que habitam em ambientes variados de águas doce, salobra e salgadas e ainda em água estacionária e corrente. “Vamos remover cerca de 15 toneladas de macrófitas que estão dentro do córrego”, finalizou.