Corpo de homem que se afogou é resgatado por Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim resgatou, na manhã desta terça-feira, o corpo de um homem que havia desaparecido em uma lagoa, localizada na Zona Leste da cidade. Logo nas primeiras horas dessa manhã, uma equipe chefiada pelo comandante dos bombeiros, Luís Roberto Di Martini, iniciaram as buscas em uma lagoa que fica nos fundos do loteamento “Élzio Mariotoni”, que está sendo implantado logo no início da estrada velha de Itapira.

E não demorou muito para que o corpo fosse localizado, ainda submerso na lagoa. A vítima foi identificada como sendo Gibson Valeriano Justino, 52, que teria ido nadar naquele local no final da tarde de segunda-feira (22),em companhia de uma moça. Ela contou à Polícia Militar que, em determinado momento, ele mergulhou e não retornou mais.

A princípio, ela pediu socorro à PM que compareceu ao local e acionou o Corpo de Bombeiros. Porém, como estava escurecendo, as buscas foram suspensas e retomadas na manhã de terça. Até agora, o que se sabe é que Gibson Valeriano era morador da rua Rómulo Posi, na Santa Luzia, Zona Norte da cidade.

Ele chegou até a lagoa em uma moto emprestada de um amigo. Além da PM, Polícia Civil e dos bombeiros, homens da GCM (Guarda Civil Municipal) preservaram o local para os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, que também foram até o loteamento.

