Corpo de homem encontrado em canavial de Itapira é de um guaçuano

Foi reconhecido por familiares o corpo de um homem que estava no IML (Instituto Médico Legal), após os GCMs de Itapira terem localizado o cadáver em um canavial da região da Jacuba, naquele Município.

O corpo é de Marcelo Magioli, 49 anos, o mesmo estava em avançado estado de decomposição e teve os polegares das mãos amputados. Marcelo foi localizado na quarta-feira (14) e também já estava sendo comido pelos urubus.

Segundo as primeiras apurações feitas pelo delegado Anderson Cassemiro de Lima, que chefia o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Itapira, o corpo foi “desovado” daquele local, que fica próximo à divisa de Mogi Guaçu com Itapira.

Ainda segundo o delegado, Marcelo teria tido uma discussão em um bar dias antes de ser morto. Também teria matado um cavalo de um desafeto, cortando o pescoço do animal. Essas informações ainda estão sendo checadas pelos investigadores.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica também estiveram no local para colher dados e fazer algumas fotos de onde o corpo foi localizado. Já o IML tenta, agora, determinar as causas da morte de Marcelo. O corpo dele apresentava algumas perfurações que podem ter sido causadas por facadas ou tiros.