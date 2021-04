Corpo de empresário é encontrado carbonizado em Mogi Mirim

O corpo de um empresário de Mogi Mirim foi encontrado, carbonizado, em uma casa localizada no assentamento “12 de Outubro”, antigo Horto de Vergel, zona Rural de Mogi Mirim, na noite de terça-feira. Rogério Cristiano Martins, 43, foi encontrado pelo sócio dele no cômodo da residência, que havia sido destruído pelo fogo.

O empresário, que morava na Vila Bianchi, só foi reconhecido por causa de uma prótese metálica que possuía no fêmur de uma das pernas, após ter sido localizado por volta das 22h50, pelo sócio dele no Horto de Vergel.

Antes, a mãe da vítima havia ligado para o amigo e sócio dizendo-se estar preocupada com o paradeiro do filho. Ela afirmou que não conseguia contatá-lo há algum tempo e que Rogério não havia dado notícias. Acompanhado dela, o sócio do empresário foi até o Horto de Vergel onde notou que a casa onde supostamente estava o Rogério estava com alguns cômodos destruídos pelo fogo.

Ao entrar no imóvel, em um dos quartos do imóvel, ele encontrou uma cama carbonizada e sobre ela, estavam os restos mortais de um corpo, aparentemente masculino. Porém, por causa da prótese metálica, a mãe reconheceu como sendo o filho. Imediatamente a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.

Os PMs, por sua vez, chamaram peritos do (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica, que foram ao Horto de Vergel fazer a análise do local. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo do empresário foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu que vai realizar os exames necroscópicos para determinar a causa da morte.

O caso está sendo tratado pela Polícia Civil como morte suspeita, uma vez que a moto utilizada pelo empresário, uma Yamaha XTZ Crosser 150, azul, modelo 2016, placa FQX-6385, desapareceu do local. Rogério era solteiro e morava com a mãe.

