Corpo de Bombeiros ministra Palestra no “Centro Dia do Idoso”

Na manhã dessa quarta feira (30), o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ministrou uma Palestra sobre prevenção de acidentes para 35 idosos.

O principal objetivo da palestra é fazer com que os idosos criem hábitos que os afastem dos perigos de quedas, principalmente no interior de residências.

Os idosos também receberam dicas para não se envolverem em ocorrências de incêndios.

Estatísticas do Corpo de Bombeiros apontam que 75% das quedas de idosos acontecem no próprio lar.

“Constantemente reforçarmos as dicas de Segurança e os cuidados com os idosos através de Palestras e materiais educativos para que mudanças de comportamento e adaptações no ambiente os deixem longe dos acidentes, principalmente dentro da própria casa”, explica o CB PM Leandro Augusto, do setor de Educação Publica do Corpo de Bombeiros.

Nos casos de Emergência, o Bombeiro lembra que as pessoas devem ligar no telefone 193.

Quem quiser também pode seguir o Corpo de Bombeiros pelas redes sociais – @setimogbpmesp