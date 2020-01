Corpo de aposentado que se afogou no Rio Mogi Guaçu é localizado

O aposentado José Nardino da Silva, 69 anos que estava desaparecido e havia suspeita de que teria se afogado no Rio Mogi Guaçu foi localizado por homens do Corpo de Bombeiros no final da manhã desta segunda (27) cerca de dois quilômetros abaixo do local onde segundo familiares ele teria desaparecido.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local junto com a Delegada Dr. Edna Elvira Salgado Martins, os PMs Zeneri e Westin elaboram o boletim de ocorrência.

Segundo informado por familiares, José Nardino da Silva ligou para familiares por volta das 10h00 na manhã da última quarta-feira (22) e disse que estava ás margens do Rio Mogi Guaçu, local onde existe uma corredeira, próximo a ponte sobre a Rodovia SP 340 e que iria tirar a própria vida se atirando no rio, conforme descrito nesta matéria publicada pelo MGA. https://mogiguacuacontece.com.br/bombeiros-procuram-homem-de-67-anos-que-teria-se-afogado-no-rio-mogi-guacu/ . Desde então, toda a prontidão do Corpo de Bombeiros fez varreduras no Rio Mogi Guaçu com ajuda de botes.

Participaram das buscas ou estiveram envolvidos na ocorrência nesta segunda-feira o Sargento Indalécio, Cabo Biavati, Cabo Denadai, Soldado Umbelino, Soldado Hipólito, Soldado Navarro.