Coronavírus e Sono: Entenda como a doença pode prejudicar o sono

Anualmente pela Associação Brasileira do Sono realiza a “Semana do Sono”, uma ação que tem como objetivo proporcionar à população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o sono. Em 2021, a Semana do Sono, acontece entre os dias 15 a 19 de março, tem como tema “Sono bom, futuro saudável”, e será de forma virtual, em todo o território nacional.

O sono em tempos de coronavírus não tem sido o mesmo para muitas pessoas. A pandemia da Covid-19 mexeu com a vida das pessoas, trouxe alteração na rotina, necessidade de isolamento e adaptação a um novo normal. Todas essas mudanças no hábito têm causado ansiedade e muito desconforto, o que afeta a qualidade de vida das pessoas, e consequentemente o seu sono.

O médico especialista em sono do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Dr. Rafael Rondineli Ceregatti, explica que essa mudança drástica na vida das pessoas prejudica e muito a qualidade do sono. “As alterações na rotina de trabalho, alimentação e atividade física impostas pela pandemia aumentaram e muito a prevalência de distúrbios do sono, como insônia e até mesmo apneia obstrutiva do sono. Isso gera sonolência diurna, afeta o humor, a memória, a disposição, causando pior qualidade de vida e ainda aumentando a chance de doenças graves como hipertensão, infarto e AVC”, explica o médico.

O exame de polissonografia é a alternativa para investigar quais são essas anormalidades do sono. O médico é responsável pelo serviço no Hospital São Francisco esclarece que através dele é possível saber o que acontece no organismo das pessoas para poder tratá-las. “Mesmo em meio ao caos em que estamos vivendo, é importante dormir bem para nos sentirmos dispostos para um novo dia, dentro do possível, precisamos criar hábitos diários saudáveis, ter uma alimentação saudável, e também, praticar de atividade física sempre pela manhã e evitar uso de telas uma hora antes de dormir”, ressalta o médico.

Para aqueles que sentem que é preciso mudar, o especialista em sono dá algumas dicas. “Mesmo estando em casa, em home office, crie uma rotina, tenha horário para dormir, acordar, trabalhar, comer e praticar atividade física. Evite ficar na cama o dia todo, levante, tome um banho e se troque para trabalhar,” exemplifica Dr. Ceregatti.

Segundo o especialista, mesmo com o isolamento, a exposição solar e os exercícios físicos são fundamentais. “Procure momentos para poder respirar um ar e desestressar um pouco, logo bem cedinho é o horário mais indicado, pois tem menos gente na rua. Mas, não se esqueça dos cuidados básicos, máscaras, distanciamento das pessoas e uso de álcool gel.” conclui o médico.

