Copa Mandi 2022 tem final da categoria adulta nesta quarta-feira, 17 de agosto 

Nesta quarta-feira, 17 de agosto, a 16ª Copa Mandi de Futsal definirá a equipe campeã da categoria adulta de 2022. A final será entre Vira Copos F.C. e SEL/Amigos do Futsal e está marcada para acontecer no centro esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos, às 20h.

A final será disputada em partida única e, no caso de empate, haverá uma prorrogação de 5 por 5 minutos. Persistindo o placar, a partida será decidida nos pênaltis. Para chegar na grande decisão de amanhã à noite, o Vira Copos venceu por 3 a 1 a equipe RBC, enquanto que a equipe SEL/Amigos derrotou por 4 a 2 o elenco do Metralhas S.C.

A Copa Mandi de Futsal, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), teve este ano 14 equipes participando da categoria adulta.

Sub-9, sub-11 e sub-13

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer encerrou na última quinta-feira, 11 de agosto, as inscrições para as categorias sub-9, sub-11 e sub-13. O congresso técnico com as equipes participantes também já ocorreu, no qual foram aprovados o regulamento e a forma de disputa. Ao todo, 26 equipes participarão da disputa entre as três categorias.

A tabela da competição será divulgada nesta semana e os jogos têm início na próxima segunda-feira, 22 de agosto. Os confrontos das três categorias acontecerão no ginásio de esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

É importante destacar que todas as informações podem ser acompanhadas pelo aplicativo Placar Esportivo em qualquer plataforma.