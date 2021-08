Consultório da Esperança encerra ciclo com mais de 17 mil atendimentos

O atendimento no Consultório da Esperança, instalado desde o dia 30 de março nas dependências da Escola Municipal Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz, foi encerrado nesta terça-feira, 24 de agosto. A unidade, criada em caráter excepcional para oferecer assistência a pacientes com sintomas da Covid-19 durante o período mais crítico da pandemia, será desativada em função da diminuição de casos positivos da doença e do retorno das atividades presenciais em escolas de Mogi Guaçu.

Desde sua abertura, o Consultório da Esperança atuou como uma clínica especial destinada exclusivamente a pessoas com síndromes gripais ou respiratórias. Balanço da Secretaria Municipal de Saúde mostra que 17.423 atendimentos foram realizados até o final da tarde desta segunda-feira (23).

Desse total, 3.648 pacientes passaram por consulta primária e outros 4.619 realizaram a coleta de exame que detecta a Covid-19, o SWAB Nasofaríngeo. No local, os moradores puderam também aferir a pressão arterial: 5.416 atendimentos.

“Tenho o Consultório da Esperança como um filho. Iniciamos os atendimentos em um momento crítico da pandemia com o objetivo de centralizar e dar mais qualidade à assistência oferecida aos pacientes. Ficamos muito felizes com os resultados e com a oportunidade de fechar esse ciclo numa hora de mais otimismo e redução de casos. Mas, claro, ainda manteremos nossa rede focada nos trabalhos de prevenção à doença”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Em quase quatro meses de trabalho, a unidade especial reuniu serviços de consulta médica especializada, com dispensação de centenas de medicamentos sob prescrição, estrutura para realização de exames para diagnóstico do coronavírus e equipes de acompanhamento regular dos homens e mulheres que testaram positivo para a doença.

Com o encerramento das atividades do Consultório, a escola do Jardim Rosa Cruz será preparada e sanitizada para o retorno gradual e seguro dos alunos às aulas presenciais. Os alunos continuarão realizando as aulas de forma remota pelos próximos dias.

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos continua sendo a unidade de referência para atendimento exclusivo dos casos de Covid-19.