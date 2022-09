Construtora inicia reforma e ampliação do Centro de Zoonoses  

A empresa NG7 Construtora Ltda começou a reforma e ampliação do Centro de Controles de Zoonoses (CCZ), no Jardim Alvorada, nesta terça-feira, 13 de setembro. O valor do contrato é de R$ 304.401,14, sendo recursos próprios da Administração Municipal. O prazo de execução é de três meses, sendo a obra fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A reforma do órgão é um compromisso de campanha do prefeito Rodrigo Falsetti. O espaço passará por readequação. “Estamos cumprindo mais essa promessa para a população de Mogi Guaçu, pois a causa animal também merece nossa atenção e carinho. A obra será executada com dotação própria para a reforma total do espaço, inclusive com a troca das redes hidráulica e elétrica”, contou o prefeito.

No primeiro semestre de 2022, o chefe do Executivo esteve no local para conhecer o projeto da obra que prevê ampliação das baias de canil; construção de um gatil com solário; edificação de novo muro no entorno de 200 metros lineares do perímetro do terreno da sede; reforço do telhado e instalação de novo piso de cimento.

“Há anos, o lugar não recebia melhorias e necessitava de estrutura adequada para atender e receber os animais. Após o término da obra, teremos um espaço adequado e ainda teremos condições de ampliar os atendimentos. Esse é nosso compromisso”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.