Construtora faz concretagem das transversinas da ponte da Avenida Brasil 

A construção da nova ponte na Avenida Brasil segue em ritmo acelerado e dentro do cronograma estabelecido pela Administração Municipal. Nesta semana, a Trilha Engenharia, responsável pela obra, começou a concretagem das transversinas, sendo este serviço o elemento estrutural de travamento das vigas longarinas que já foram içadas nos dois lados da margem do Rio Mogi Guaçu. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno, explicou que as transversinas são elementos estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a principal função de elevar a rigidez transversal do monumento, para melhorar a distribuição das cargas móveis pelas vigas principais.

“Desta forma, as transversinas servem para travamento das longarinas, contribuem para o aumento de rigidez do conjunto e aliviam as cargas sobre as longarinas recebendo os carregamentos da laje. As transversinas têm a função de levar os esforços da estrutura para os aparelhos de apoio e ainda contribuem para o amortecimento da carga dinâmica”, falou.

José Antonio destacou que a ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação dentro do Rio Mogi Guaçu e que já foram colocadas 28 vigas longarinas. “Posterior ao serviço de concretagem das transversinas, iniciaremos a colocação da laje de trabalho sobre o monumento”, adiantou.

Trabalhadores

Na construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, a Trilha Engenharia continua realizando o serviço de superestruturação do monumento. Nesta fase está sendo construído o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu.

A nova ponte servirá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a antiga ficará no sentido centro/bairro. Para isso, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e Rua dos Operários.