Construção para base de concreto da nova ponte da Avenida Brasil é iniciada

Nesta semana, a etapa de construção para base de concreto da nova ponte da Avenida Brasil, que contempla a execução da primeira fundação dos pilares de sustentação da mesma, foi iniciada. Desta forma, a construtora responsável pela obra dá continuidade ao cronograma, que é acompanhado de perto pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A nova ponte da Avenida Brasil terá oito tubulões – tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular –, sendo quatro de cada lado, que servem de base de apoio para que, em breve, sejam confeccionados os pilares de sustentação da ponte.

“Sua execução é feita pela escavação de um fuste cilíndrico e de uma base, que costuma ser alargada em formato de cone. As fundações têm armação de aço e seus segmentos são concretados in loco. Em geral, os tubulões têm pelo menos 70 cm de diâmetro e costumam ser usados para obras de carga elevada, como pontes, viadutos e edificações de grande porte”, explicou o engenheiro civil da pasta, Marcos Paulo Risseto Alves Bueno.

Ele informou que, à medida que a escavação prossegue, o tubo vai penetrando no solo e que, em determinado ponto, a base é alargada para sustentar melhor o alicerce. “Aí, então, o tubulão é enchido com concreto e sobre ele se constrói um bloco, também de concreto, que servirá de base para os pilares de sustentação da parte plana da ponte, o chamado tabuleiro”.

Marcos Paulo comenta que esta fundação é mais moderna e segura para quem utilizará a passagem futuramente. “Trata-se de uma etapa de extrema relevância para as próximas fases do trabalho, pois é o que dará sustentação as cortinas de ferro da obra e vai garantir a durabilidade da estrutura”.

Encerrando-se a fase de fundação, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade espera pelo início da construção da cortina de concreto, que funcionará como uma parede para conter o aterro. “Na sequência, será executado o lançamento de vigas de concreto protendido, seguido da concretagem do tabuleiro da ponte”.

O prazo de conclusão desta obra é de seis meses e, por isso, o engenheiro esclarece que somente após o término dela é que será iniciada a construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores.

Mobilidade

As novas pontes da Avenida Brasil e Avenida dos Trabalhadores serão executadas por meio de convênio do Programa Avançar Cidade do Governo Federal, com financiamento da Prefeitura de Mogi Guaçu junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 29 milhões que estão sendo investidos em mobilidade urbana do munícipio. O convênio prevê ainda as obras da segunda etapa da Avenida Alíbio Caveanha, na região dos Ypês, infraestrutura de recapeamento, criação de pistas de caminhada, alargamento de vias e iluminação pública.