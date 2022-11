Construção de creche do Guaçu Mirim será finalizada após novo processo licitatório

A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) abriu processo licitatório para a conclusão das obras do Centro de Educação Infantil (CEI), antiga creche, em construção no Jardim Guaçu Mirim, Zona Sul. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados no dia 7 de novembro, no protocolo geral da Prefeitura. Neste mesmo dia, ocorrerá a abertura dos envelopes, sendo a vencedora a que apresentar o menor valor.

A empresa ficará responsável por finalizar a obra, iniciada em 2012. Estão previstos diversos serviços: infraestrutura, alvenaria e supraestrutura, calha, rufo, afins em chapa galvanizada, esquadrias, fechamentos e pinturas, caixa d’água, execução de pavimento, aparelhos e acessórios sanitários, prevenção de combate a incêndio, instalações elétricas, gás combustível, implantação de alambrado e portões, limpeza final e entrega da obra. Serão investimentos pouco mais de R$ 1 milhão, sendo utilizados recursos próprios e do (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), o Fundeb.

“O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), responsável pela obra, deixou de enviar os recursos e o município vai retomar e finalizar com recursos do Fundeb. Fora essa questão, as empresas vencedoras abandonaram a obra, o que também prejudicou todo o processo. Então, vamos concluir essa creche tão esperada pelos moradores da Zona Sul”, comentou José Antônio Ortiz Bueno, secretário de Obras e Mobilidade.