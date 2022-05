Construção das pontes das Avenidas Brasil e dos Trabalhadores entra em nova etapa

Nesta semana, a Trilha Engenharia LTDA, responsável pela construção das pontes nas Avenidas Brasil e dos Trabalhadores, iniciou mais uma etapa dos serviços de estruturação dos monumentos. O trabalho tem acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação dentro do Rio Mogi Guaçu, enquanto que a ponte da Avenida dos Trabalhadores pelo método de balanço sucessivo. As obras são executadas por meio de financiamento do município junto à Caixa Econômica Federal dentro do pacote de R$ 29 milhões para obras de mobilidade urbana. Deste total, R$ 14,5 milhões são destinados para as pontes.

Na construção da ponte da Avenida Brasil, a equipe já está concluindo a armadura de concretagem da viga longarina de número 25, de um total de 28. “Portanto, neste momento faltam apenas três vigas longarinas para serem executadas”, comentou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Após a conclusão dessa fase, será realizado o trabalho de protenção de parte da estrutura da ponte. “Por isso, já estamos preparando as cordoalhas (material) que será utilizado no próximo passo de execução com o lançamento de vigas de concreto protendido”, disse.

Trabalhadores

Na nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, que é construída por meio de instalação de tubulões (tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular), que sustentarão o balanço sucessivo da estrutura, metade da fundação da margem esquerda está concluída. “Neste momento, está sendo feita a escavação do tubulão P3J e, ainda, a finalização do fuste cilíndrico de outros dois tubulões de concreto armado utilizados para a escavação da fundação”, explicou o secretário.

Segundo ele, a nova ponte servirá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto que a antiga ficará no sentido centro/bairro. Para isso, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e Rua dos Operários.