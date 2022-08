Construção da ponte da Avenida dos Trabalhadores entra em etapa da superestrutura

Nesta semana, a Trilha Engenharia LTDA, responsável pela construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, iniciou a etapa dos serviços de superestruturação do monumento. Esta é a fase da obra em que será construída o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu. O trabalho tem acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A nova ponte da Avenida dos Trabalhadores está sendo construída por meio de instalação de tubulões (tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular), que sustentarão o balanço sucessivo da estrutura, recebeu recentemente a concretagem do último tubulão da margem direita do rio. “Agora, estamos com 100% da fundação profunda concluída. Ao todo, foram concretados 12 tubulões sendo seis de cada lado”, falou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.

De acordo com ele, a nova ponte atenderá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro e a atual para o sentido centro/bairro. “Por isso, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e Rua dos Operários”, concluiu.

As obras das pontes das Avenidas Brasil e Trabalhadores estão sendo executadas por meio de financiamento do município junto à Caixa Econômica Federal. Os serviços na Avenida Brasil estão mais avançados com previsão de entrega para dezembro. A superestrutura encontra-se pronta, com vigas travessas já concretadas sobre os pilares erguidos no Rio Mogi Guaçu e vigas longarinas a serem elevadas nas próximas semanas.