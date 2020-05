Consórcio Intermunicipal de Saúde abrirá processo seletivo no dia 4 de maio

O Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” abrirá processo seletivo emergencial, no dia 4 de maio, de cargos temporários para a complementação da força de trabalho na área de saúde durante o combate à pandemia de coronavírus em Mogi Guaçu.

Não será cobrada taxa de inscrição. Estão abertas 15 vagas para servente geral, 15 vagas para técnico de enfermagem e duas vagas para enfermeiro. O salário para servente é de R$ 1.045,00, para técnico de enfermagem é de R$ 1.804,08 e para enfermeiro é de R$ 3.253,72.

Não poderão participar deste processo seletivo pessoas que estão no considerado grupo de risco para COVID-19. O interessado poderá preencher sua ficha de inscrição no site www.sigmarh.com.br a partir das 8h do dia 4 até às 12h do dia 6 de maio.

Para efetivar a inscrição, além de preencher seus dados online, o interessado deve entregar duas vias da ficha de inscrição, junto com cópia de RG e CPF, no “Espaço Cidadão” – “Estação Educação”, que fica na Avenida Professor Adib Chaib, 10, em Mogi Mirim, entre os dias 4 e 6, das 12h às 17h.

O contrato terá seis meses de duração, mas poderá ser prorrogado por mais seis meses, com duração máxima de um ano. Os contratados serão direcionados para as cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Itapira ou Estiva Gerbi. Para mais informações e para acessar o edital completo com todas as instruções necessárias, acesse www.sigmarh.com.br.