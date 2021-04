(Emprego) Consórcio CEMIL abre processo seletivo para contratação em Mogi Guaçu

A SigmaRH informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Consórcio Intermunicipal CEMMIL, até dia 22/04/2021, para os empregos e cidades listados abaixo. OBS.: Esse é um Processo Seletivo com Provas Objetivas e Provas Práticas. Não enviar currículos.

Para maiores informações e Edital Completo acesse: http://www.sigmarh.com.br

MOGI GUAÇU: Auxiliar Administrativo, Coletor de Lixo, Eletricista, Mecânico, Operador de Máquinas, Operador de Roçadeira Manual e Pedreiro.

AGUAI: Auxiliar Administrativo, Coletor de Lixo, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Roçadeira Manual, Pedreiro, Serviços Gerais e Vigilante.