Conhecimento político de pai para filho

Artigo por *Clóvis Vicente

Há até quem critique o prefeito Rodrigo Falsetti por uma coisa aqui e outra ali, mas ninguém pode negar que ele é uma pessoa inteligente e observadora. Isso ficou fácil de se constatar depois que ele, com apenas uma candidatura mal sucedida a vereador, em 2012, conseguiu se tornar prefeito oito anos mais tarde, contrariando todos os prognósticos e opiniões, bem como pesquisas sérias e verdadeiras.

O grande feito do nosso prefeito foi o de se mostrar como uma alternativa nova à velha política, usando de sua aparente pouca idade em relação aos demais candidatos e se apontando como diferente de tudo o que já se teve na prefeitura, mesmo vindo do Jardim Bela Vista, de onde há séculos saem todos os prefeitos de Mogi Guaçu.

Houve recentemente quem criticasse o ex-prefeito Walter Caveanha, dizendo que ele representava exclusivamente os interesses da “República do Jardim Bela Vista”. Mas, ao que parecesse, essas mesmas pessoas optaram pela continuidade dos candidatos vindos daquele mesmo reduto ao votarem em Rodrigo Falsetti.

Durante a campanha teve quem apontasse que, pelo fato de ser filho de Admir Falsetti, o Bibi, primeiro vice-prefeito de Walter Caveanha nas eleições de 1976; de ser afilhado de batismo do próprio Caveanha; de ser afilhado político de Hélio Miachon Bueno, e de até mesmo ser do Bela Vista, onde nasceu e cresceu, dificilmente Rodrigo alcançaria seu intento.

No entanto ele foi lá, acreditou, persistiu e venceu um pleito que até na última semana estava praticamente perdido e que acabou decidido pela desistência dos mais velhos e mais conservadores de irem votar em pleno ápice da pandemia de Coronavírus.

Com isso, os eleitores mais jovens tomaram as ruas e, diante do alto índice de abstenções proporcionado pelos “mais maduros”, deu Rodrigo Falsetti na cabeça. Mas o que aconteceu no meio do caminho para que ele se elegesse contra tudo e contra todos, não há como afirmar com certeza. O apoio do ex-prefeito Hélio Miachon Bueno foi importante sim, mas talvez não definitivo.

Conversando antes das eleições com o Bibi, o pai do Rodrigo, ele me disse que opinava pouco na campanha do filho, que, conforme afirmou à época, tinha personalidade própria. Mas eu tenho para mim que o Bibi é um dos políticos mais importantes que Mogi Guaçu já teve. Só que obteve pouco reconhecimento e acabou sendo sempre mais criticado do que elogiado.

Em mensagem enviada por mim ao nosso prefeito alguns dias depois das eleições, eu disse para ele tentar extrair e usar pelo menos um pouco dos conhecimentos de seu pai. Eu entendo que o Bibi militou na política em uma época em que havia Carlos Nelson, Walter Caveanha e Hélio Miachon, cada um com suas características, mas com grande penetração junto ao eleitorado local.

Em uma rápida comparação, diante desses três importantes e influentes políticos, tendo ainda no cenário daquela época o ex-deputado Miguel Martini, o papel de Bibi como um craque da política ficou relegado a um segundo plano. É a mesma coisa de que ele fosse um craque de futebol que nasceu na época em que jogassem juntos Pelé, Zico, Sócrates, Neymar… Ou seja, por mais que ele tivesse, e tenho certeza que tinha e tem, o seu valor, acabou tendo seu brilho e sua capacidade ofuscados, infelizmente.

Mas eu sei que o conhecimento do pai do nosso prefeito é muito grande e até mesmo muito adiante do seu tempo e, por isso, penso que o filho deveria extrair o máximo do conhecimento de Bibi, que conhece sim todas as bandas e meandros da política e todos os feitos positivos e negativos de todos os governantes da cidade no mínimo nos últimos 50 anos.

Tem aquela máxima que diz que “Santo de Casa não Faz Milagre”, mas neste caso, penso que Rodrigo Falsetti, que absorveu um pouco dos conhecimentos e acertos de Walter Caveanha, Carlos Nelson e Hélio Miachon para determinar seu perfil político, deveria assimilar sim os vastos conhecimentos de seu pai. Se isto já ocorre, parabéns ao nosso prefeito. Se ainda não ocorre, ainda dá tempo de ele recuperar um possível tempo perdido, porque não há como negar que seu envolvimento com a política vem de berço.

*Clóvis Vicente é empresário do setor de comunicação e jornalista com vasto conhecimento da política guaçuana e atualmente atua no setor de transportes e também no setor imobiliário em Curitiba (PR).