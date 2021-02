Conheça a Maksen, empresa fabricante de sensores para indústria em geral, especializada na área de segurança do trabalho

A empresa Sensores Industriais Maksen Ltda que atua no setor de fabricação de sensores e equipamentos voltados para a indústria e sinalização viária está situada no Distrito Industrial João Caruzo, Mogi Guaçu/SP.

A quase 40 anos em seu segmento, pioneira na região Sul do país A Sensores Maksen investiu e m tecnologia e hoje dispõe de uma avançada e completa linha de sensores de proximidade dos mais variados tipos e aplicações, produzidos dentro das normas e padrões de qualidade internacionais.

Nossos profissionais estão sempre prontos a atendê-lo e assessorá-lo no dimensionamento do produto que atenda, de maneira satisfatória, as suas necessidades.

Além disso, mantemos um setor de desen- volvimento de sensores especiais, destinados a atender clientes que necessitem de produtos fora do padrão ou inexistentes em nossa linha de produtos.

O que fazemos

A Sensores Maksen oferece soluções integradas e completas na fabricação de sensores em geral.

Sensores de proximidade são dispositivos eletrônicos utilizados para a detecção de objetos, corpos ou volumes, sem que haja contato físico entre o objeto detectado e o sensor.

Os sensores de proximidade são divididos em três principais grupos, conforme características construtivas e o tipo de material que são capazes de detectar:

1) Sensores de Proximidade Indutivos: utilizam o processo de indução Eletromagnética e são utilizados para a detecção de corpos ou materiais metálicos. Temos sensores indutivos de 6,5mm de diâmetro até 150mm.

2) Sensores de Proximidade Capacitivos: utilizam processo de acoplamento capacitivo e são utilizados para a detecção de qualquer tipo de substância ou material, metálico ou não-metálico, sólido ou líquido. Temos sensores capacitivos a partir de 12mm de diâmetro.

3) Sensores de Proximidade Ópticos: utilizam o processo de emissão e recepção dos raios infravermelhos e são utilizados para detecção de qualquer tipo de material, conforme seu índice de reflexão ou difração. Temos sensores óticos em diversos modelos.

Nossos principais clientes são do segmento industrial

1) Indústria de Embalagens

2) Indústria de Bebidas

3) Indústria Automobilística

4) Indústria Alimentícia

5) Química e Petroquímica

6) Fabricante de Maquinas

7) Indústria Têxteis

8) Indústria Gráfica,

9) Segmentos de Suprimentos em geral, etc.

Linha de Produção

• Sensores Indutivos;

• Sensores Capacitivos;

• Sensores Óticos;

• Detector de Dupla Chapa;

• Sensores Magnéticos;

• Sensores de Efeito Hall;

• Sensores Magnéticos com Efeito Hall ( Pick-up)

• Sensores Indutivos Monitor de Velocidade Microprocessado;

• Sensores Óticos para Controle de Nível;

• Sensores Óticos 90/250Vac – Saída Relê;

• Sensores Fotoelétricos;

• Fontes de Alimentação;

• Botões Opto-eletrônicos para comandos Bi-manuais;

• Relês de Simultaneidade para Segurança G4;

• Cortinas de Segurança G4,

• Sistemas para Check-Out

• Automação para Logistica, etc.

